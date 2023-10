Nach der Festnahme in Südhessen im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe "Vereinte Patrioten" schweigt der Verdächtige zu den Vorwürfen.

Der Mann aus dem Kreis Bergstraße habe weder vor dem Richter noch bei der Festnahme Angaben zu der Sache gemacht, so die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch. Am Dienstag war der 61-Jährige festgenommen und seine Wohnung durchsucht worden. Ihm wird unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen.