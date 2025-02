Nach dem Raubüberfall auf eine Juweliersfamilie in Kassel sind fünf Verdächtige festgenommen worden. Die Täter sollen die Familie eingesperrt, gefesselt und geschlagen haben.

Fünf Männer, die im Januar einen Juwelier in Kassel ausgeraubt haben sollen, sind am Mittwoch von Spezialkräften der Polizei in Kassel und im nordrhein-westfälischen Münster festgenommen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Gefesselt und geknebelt

Die Männer sollen in die Wohnung des 58 Jahre alten Juweliers in Kassel eingedrungen sein und seine Frau und weitere Angehörige gefesselt und geknebelt haben. Als der Geschäftsinhaber nach Hause kam, soll auch er festgehalten worden sein, während ein Teil der Täter zu seinem Geschäft gefahren sein soll um dort den gesamten Schmuck zu stehlen.

Die Kasseler Kripo hatte nach dem Raubüberfall die AG Gold gegründet und konnte nun einen Monat nach der Tat den Fahndungserfolg vermelden: Nach der Festnahme der Verdächtigen seien deren Wohnungen und ein Auto durchsucht worden, dabei seien umfangreiche Beweise sichergestellt worden.

Überwachungskameras helfen Ermittlern

Die Ermittler fanden auch Schmuck, der wahrscheinlich aus dem Raub stammt. Die Verdächtigen sind zwischen 23 und 29 Jahre alt. Vier von ihnen wohnen in Wolfhagen (Kassel), einer in Münster in NRW. Bilder aus Überwachungskameras hatten die Beamten auf die Spur gebracht.

Der Juwelier und seine drei Familienangehörigen konnten nach der Flucht der Täter selbst die Polizei alarmieren. Sie waren durch Schläge und das gewaltsame Vorgehen der Täter leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.