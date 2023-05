Nach schlimmer Randale in zwei Schulen in Fritzlar mussten beide die ganze Woche schließen. Am Montag soll dort wieder unterrichtet werden.

Riesige Löcher in der Schultür, Glassplitter auf dem Boden, zerstörtes Mobiliar: Eine Spur der Verwüstung hatten unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende an zwei Schulen in Fritzlar (Schwalm-Eder) hinterlassen. Drei Tage lang fiel daraufhin der Unterricht aus.

Am kommenden Montag sollen die Schule am Dom und die Schule an den Türmen den Betrieb wieder aufnehmen. Der Landkreis und das Schulamt bestätigten am Freitag, dass die Gebäude wieder so weit hergerichtet seien, dass ein geordneter Unterricht möglich sei.

Zerstörungswut am Werk

Unklar ist weiterhin, wer hinter den Verwüstungen steckt, wie die Polizei mitteilte. Ein 18-Jähriger sei kurz nach deren Bekanntwerden festgenommen worden. Ob er tatsächlich damit etwas zu tun gehabt habe, stehe allerdings nicht fest.

Fest steht, dass die Eindringlinge am vergangenen Wochenende wohl nicht nur daran interessiert waren, Beute zu machen. Zwar entwendeten sie aus Klassenkassen auch einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich, jedoch scheint die Zerstörungswut der Hauptantrieb gewesen zu sein. Die Schadenshöhe liegt im sechsstelligen Bereich.