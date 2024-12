Nebel in Südhessen: Mehrere Unfälle mit orientierungslosen Gänsen

In Südhessen hat es am Samstag mehrere Unfälle mit orientierungslosen Gänsen gegeben.

Nach Polizeiangaben waren die Tiere wegen Nebels nicht in der Lage, den Weg zum nächsten See zu finden. Stattdessen seien sie auf Straßen in Dieburg, Babenhausen und Eppertshausen sitzengeblieben. Einige Gänse seien von Autos überfahren worden.