Neue Giraffe im Opel-Zoo in Kronberg

Kurzmeldung Neue Giraffe im Opel-Zoo in Kronberg

Im Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) ist eine weitere Giraffe eingezogen.

Das vierjährige Tier namens Kimia aus einem französischen Zoo sei bereits am 10. Oktober angekommen, teilte der Opel-Zoo am Dienstag mit. Sie soll mit dem Bullen Timon, der seit dem Frühjahr in Kronberg lebt, Nachwuchs zeugen.