Begleitet von Protest hat am Dienstag die vierte Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt bei der Postbank begonnen.

Etwa 20 Beschäftigte demonstrierten nach Gewerkschaftsangaben vor dem Verhandlungsort in Frankfurt. Es sei "höchste Zeit", dass der Konzern auf die Beschäftigten zugehe, betonte Verdi-Verhandlungsführer Duscheck. Verdi will für etwa 12.000 Beschäftigte 15,5% mehr Geld, mindestens aber höhere Monatsgehälter von plus 600 Euro. Bis Mitte 2026 will die Deutsche Bank bis zu 250 ihrer 550 Postbank-Filialen schließen und Personal abbauen.