Bei einem Raststättentest entlang der Autobahnen sind die hessischen Anlagen als "ausreichend" bewertet worden.

Damit lagen sie im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld. Das Essen und die WC-Anlagen seien an den vier in Hessen getesteten Rastanlagen in Ordnung, teilte der Automobil-Club ADAC am Donnerstag mit. Auch standen überall barrierefreie Toiletten und Wickelmöglichkeiten für Kleinkinder zur Verfügung. Getestet wurden die Rastanlagen Am Biggenkopf-Süd (A44), Uttrichshausen-West (A7), Wetterau-West (A5) und Weiskirchen-Süd (A3).