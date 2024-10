Einbrecher legen Feuer in Schule

Einbrecher haben am Montagabend in einer Schule in Niedernhausen (Rheingau-Taunus) Feuer gelegt und einen Schaden von rund 25.000 Euro verursacht.

Die Polizei meldete am Dienstag, dass die Unbekannten Gegenstände in einer Toilette angezündet hatten. Dort waren sie zuvor auch eingestiegen. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch.