2.188 Autofahrerinnen und Autofahrer haben nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts 2022 ihre Führerscheine in Hessen abgegeben. Doch nur ein Bruchteil dürfte das richtig freiwillig getan haben: Eine Umfrage unter den 21 Landkreisen im Bundesland zeigt, dass die freiwilligen Rückgaben zum Teil verschwindend gering sind.

Jährlich geben etwa im Main-Kinzig-Kreis zwischen 30 und 35 Menschen ihren Führerschein zurück, teilte der Landkreis auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Rückgabe hänge überwiegend mit dem Alter oder gesundheitlichen Gründen zusammen.

In der Praxis geben jedoch die wenigsten Personen ihre Fahrerlaubnis aus eigener Initiative zurück, sagte eine Sprecherin des Wetterau-Kreises. Meist seien vor der Rückgabe sogenannte Eignungsüberprüfungsmaßnahmen angeordnet worden, die zu dem Ergebnis gekommen seien, dass die Fahrerlaubnis zu entziehen sei.

Grund für diese Maßnahmen könnten Alkohol- oder Drogenkonsum, Straftaten, Erkrankungen oder ein hoher Punktestand im Verkehrszentralregister sein. Weil das Entziehen des Führerscheins mit Kosten verbunden sei, würden sich in so einer Situation dann viele Menschen dazu entscheiden, ihren Führerschein freiwillig abzugeben.

In vielen Landkreisen sind die richtig freiwilligen Verzichte deshalb sehr gering. "Freiwillige Führerscheinabgaben kommen hier extrem selten vor, geschätzt sind es vielleicht zwei bis fünf Fälle im Jahr", heißt es etwa im Vogelsbergkreis.

In Limburg-Weilburg liegt die Zahl ebenfalls bei unter fünf und im Odenwaldkreis kommt es jährlich maximal zu zwei Fällen einer freiwilligen Abgabe. Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und im Schwalm-Eder-Kreis wurden bisher gar keine solchen Fälle registriert.

Eine Steigerung der Abgaben ist hingegen im Hochtaunuskreis zu verzeichnen. Waren es 2019 noch 79 Fälle, so stieg die Zahl im Jahr 2020 auf 147 und bewegt sich seitdem auf einem ähnlichen Niveau.

Die Steigerung könne man damit erklären, dass die Stadt Bad Homburg 2020 ein kostenfreies Jahresticket für dort wohnhafte Senioren eingeführt habe, erklärte eine Sprecherin. Insofern sei zu vermuten, dass die Senioren wahrscheinlich mindestens die Hälfte der Verzichte ausmachten.

In Deutschland hat die Fahrerlaubnis für Autos und Motorräder grundsätzlich kein Verfallsdatum. Sie gilt ein Leben lang. Ausnahmen gelten nur für Lkw-Fahrer. Die EU-Kommission hatte jüngst vorgeschlagen, dass ältere Menschen ihren Führerschein öfter als jüngere Menschen erneuern lassen müssen – und dafür medizinische Tests vorzulegen sind. Das Europäische Parlament hat dies aber abgelehnt.

Es soll nun die Entscheidung der Mitgliedsstaaten sein, ob sie verpflichtende regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen von Autofahrern einführen wollen. "Deutschland möchte solche Zwangsuntersuchungen nicht haben", betonte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat lehnt eine verpflichtende Überprüfung der Fahrtauglichkeit von Senioren als unverhältnismäßig ab. Ältere Menschen hätten im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil eine unterproportionale Unfallbeteiligung, hieß es.

Weitere Informationen

Wann der Führerschein getauscht werden muss

In den kommenden Jahren müssen bis zu 15 Millionen alte Papierführerscheine und etwa 28 Millionen Scheckkartenführerscheine umgetauscht werden. Bis 2033 soll der Prozess abgeschlossen sein.



Der Grund: Führerscheine sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Außerdem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden. Die Papierführerscheine wurden bis zum 31.12.1998 ausgestellt und die Scheckkarten, die bereits umgetauscht werden müssen, bis zum 18.1.2013.



Ein zeitlicher Stufenplan regelt, wer wann dran ist. So sollen eine Überlastung der Behörden und lange Wartezeiten vermieden werden. Der nächste Stichtag ist der 19. Januar 2025 - bis zu diesem Datum müssen alle zwischen 1971 und 1998 ausgestellten Führerscheine umgetauscht werden.





1999 bis 2001: Umtausch bis 19. Januar 2026

2002 bis 2004: Umtausch bis 19. Januar 2027

2005 bis 2007: Umtausch bis 19. Januar 2028

2008: Umtausch bis 19. Januar 2029

2009: Umtausch bis 19. Januar 2030

2010: Umtausch bis 19. Januar 2031

2011: Umtausch bis 19. Januar 2032

2012 bis 18. Januar 2013: Umtausch bis 19. Januar 2033



Weitere Informationen: Diese Führerscheine müssen umgetauscht werden

Ende der weiteren Informationen