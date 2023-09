Obdachloser nach Brand in Darmstadt verletzt

Bei einer Brandstiftung neben einem Einkaufswagen ist ein Obdachloser in Darmstadt leicht verletzt worden.

Ob die Ursache für die Verletzungen an seinen Füßen am Mittwochabend das Feuer oder ein anderer Grund gewesen war, blieb nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.