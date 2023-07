Opel-Zoo in Kronberg wildert Ziesel aus

Sieben Ziesel aus dem Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) leben nun in Tschechien.

Und zwar in freier Wildbahn. Ihr neues Zuhause ist ein Naturschutzgebiet im Böhmischen Mittelgebirge. Gemeinsam mit insgesamt 33 weiteren Zieseln wurden sie dort zunächst in einer Box ausgesetzt. Diese soll verhindern, "dass die Ziesel möglicherweise gleich gefressen werden", so der Opel-Zoo. Später werden sich die Tiere herausgraben.