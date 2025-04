Nach einem kühlen und nassen Start in die Osterfeiertage wird es pünktlich zur Eiersuche deutlich wärmer. Sogar eine Verdoppelung der Temperaturen zwischen Karfreitag und Ostersonntag ist drin. Ganz trocken bleibt es aber nicht.

Das lange Osterwochenende ist wenig verheißungsvoll gestartet, steigert sich jetzt aber deutlich. Der Karfreitag war der kühlste Tag mit 11 Grad in Wiesbaden und gerade einmal 5 Grad in Witzenhausen (Werra-Meißner).

Am Karsamstag klettern die Temperaturen wieder nach oben - mit bis zu 20 Grad wird es frühlingshaft mild. Der Ostersonntag wird dann noch deutlich wärmer.

Starkes Ost-West-Gefälle

Verantwortlich für die "Achterbahnfahrt der Temperaturen", wie es hr-Meteorologe Tim Staeger ausdrückt, ist ein Wetterumschwung. In den vergangenen Tagen habe kühle Luft von den britischen Inseln dafür gesorgt, dass es in der Westhälfte Deutschlands teilweise bis zu 20 Grad kälter war als in Ostdeutschland.

Auch in Hessen sei das Ost-West-Gefälle zu bemerken gewesen, erklärt Staeger. Ab Samstag komme dann mildere Luft aus Südwesten nach Deutschland und Hessen.

Willkommene Tropfen

Für die Ostereiersuche am Sonntag herrschen dann angenehme frühlingshafte Temperaturen, wie Staeger berichtet. "Es wird wieder deutlich wärmer mit bis zu 23 Grad. Allerdings könnte man bei der Ostereiersuche von einem Schauer am Nachmittag überrascht werden", so der Wetterexperte.

Angesichts des bislang trockenen ersten Jahresdrittels sei aber jeder Tropfen zu Beginn der Vegetationsperiode willkommen, betont Staeger. Auch der Ostermontag bleibt mit Temperaturen bis 19 Grad mild, aber auch unbeständig mit dem einen oder anderen Schauer oder Gewitter.