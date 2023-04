Was war denn da los? Mitten zur besten hessenschau-Zeit läuft im hr-fernsehen minutenlang das Standbild eines Schädel-Skeletts. Zuschauer wittern eine feindliche Übernahme. Die Erklärung hat aber nichts mit TV-Piraten zu tun.

Videobeitrag Video Ärger um Dippemess | hessenschau vom 12.04.2023 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Mittwochabend, 19.30 Uhr, Tatort hr-fernsehen: Statt der vertrauten Titelmelodie der hessenschau herrscht plötzlich Totenstille. Für eine gefühlte Ewigkeit grinst ein skelettierter menschlicher Schädel schaurig-dreist in die Wohnstuben der rund 460.000 eingeschalteten Fernsehzuschauer und -zuschauerinnen.

Knapp zwei Minuten lang tut sich nichts mehr. Ein Totenkopf und ein Stapel bunter Klebezettel mit darauf platzierter OP-Maske harren unverrichteter Dinge dort aus, wo eigentlich die wichtigsten Nachrichten aus Hessen über die Bildschirme flimmern sollen.

Piratensender Powerplay?

Entsprechend groß sind Schreck und Sorge bei den tausendfachen Zeugen der gruseligen Aufführung: Was steckt bloß hinter dieser makaberen Botschaft? Eine feindliche Übernahme? Eine Neuauflage der 80er-Komödie "Piratensender Powerplay"? Oder gar ein Terrorakt? Zahlreiche Hobby-Detektive äußern per Mail an den hr ihre bangen Theorien.

Die Auflösung des Skelett-Standbilds ist schließlich weniger schockierend. So handelt es sich bei der vermeintlichen Piraterie doch nur um eine schnöde technische Panne. Der für die Organisation zuständige Südwestrundfunk in Baden-Baden hat offenbar die falschen Knöpfe gedrückt und das Bild just an der Stelle angehalten, als ein Trailer zu einer nachfolgenden hr-Sendung auf jenen Schädel zoomte.

Welcher Fehler genau vorlag und warum es keine Havarielösung zum Totenkopf gab, ist noch unklar. "Wir sind noch bei der genauen Klärung", meint Peter Knöll von der hr-Sendeabwicklung am Donnerstag.

Spuk beendet

Um 19.32 Uhr ist am Mittwochabend dann wieder die reguläre hessenschau zu sehen. "Die kurze Verzögerung bitten wir zu entschuldigen", sagt Moderator Andreas Hieke und bereitet dem Spuk mit einem breiten Grinsen ein Ende. Soll nicht mehr vorkommen. Großes Piraten-Ehrenwort.