Papiermüll in Guxhagen wird wieder abgeholt

Nachdem seit Ende Dezember kein Papiermüll mehr abgeholt worden war, läuft die Müllentsorgung in Guxhagen (Schwalm-Eder) nun wieder.

Veröffentlicht am 28.01.25 um 11:16 Uhr

Bereits am Wochenende machte der neue Müllentsorger Pre Zero zehn Sonderfahrten, wie der Abfallzweckverband mitteilte. Pre Zero hatte zunächst Probleme mit seinen Fahrzeugen gehabt.