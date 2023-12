Eine noch unbekannte Person hat am Dienstagmorgen für Verspätungen im Frankfurter S-Bahnverkehr gesorgt.

Der Mann war an der Station Konstablerwache in den Tunnel in Richtung Hauptwache gelaufen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Bereich wurde für den Zugverkehr gesperrt. Eine anschließende Suche nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Insgesamt kam es bei 75 S-Bahnen zu Verspätungen.