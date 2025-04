Polizei beendet Videodreh in Frankfurt

Die Polizei hat auf der Frankfurter Zeil einen Videodreh eines YouTubers mit etwa 400 jugendlichen Zuschauern aufgelöst.

Veröffentlicht am 16.04.25 um 16:37 Uhr

Im Publikum war es am Dienstag zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der Dreh war Teil einer Reihe, die an wechselnden Orten veranstaltet wird. Dabei stehen sich zwei Menschen gegenüber und beurteilen sich gegenseitig.