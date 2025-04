In Darmstadt ist die Polizei für einen besonderen Einsatz ausgerückt: Sie musste einen ausgebrochenen Totenkopfaffen retten. Um ihn einzufangen, verwendeten die Beamten eine so simple wie außergewöhnliche Methode.

Veröffentlicht am 04.04.25 um 16:18 Uhr

Einen solchen Einsatz gibt es in Darmstadt nicht oft: Die Polizei hat sich auf die Suche nach einem entflohenen Affen aus dem Zoo Vivarium begeben. Das teilte die Behörde am Freitag mit.

Der Totenkopfaffe Tiziano büxte demnach am Donnerstag gegen 14 Uhr aus. "Er hatte es geschafft, sein Gehege zu verlassen und sich auf kleine 'Reise' zu begeben", hieß es in der Pressemitteilung. Eine Zeugin sah das Tier später an der Bushaltestelle "TU-Lichtwiese" und verständigte die Polizei.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Bananen-Übergabe fingiert

Der Affe flüchtete in den nahegelegenen Wald im Bereich der Otto-Berndt-Straße und versteckte sich dort. Polizisten und Angestellte des Vivariums suchten nach Tiziano. Um ihn wieder einzufangen, nutzten sie eine unkonventielle Taktik. Dafür fingierten sie gemeinsam die "Übergabe" einer Banane.

Die Polizisten überreichten den Mitarbeitern gut sichtbar und in Seelenruhe eine Banane. Dieser konnte Tiziano nicht widerstehen und kam schließlich aus seinem Versteck. "Zur Freude aller Beteiligten konnte er unverletzt und wohlbehalten 'festgenommen' und ins Vivarium zurückgebracht werden", teilte die Polizei mit.