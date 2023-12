Erschwerniszulage für Polizisten Mehr Geld für Ermittler zu Sexualstraftaten an Kindern

Polizistinnen und Polizisten, die in Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermitteln, erhalten künftig 300 Euro mehr. Die Landesregierung kündigte außerdem an, dass in dem Bereich 50 neue Stellen geschaffen werden.