Umweltschützer fordern weiter einen sofortigen Baustopp des umstrittenen Autobahnausbaus der A49. Während Greenpeace-Aktivisten am Mittwoch eine riesige Baumaschine besetzten, verweisen andere Autobahngegner auf Giftstofffunde. Das RP Gießen sieht dagegen keinen Anlass für einen Komplett-Baustopp.

Bis Mittwoch mussten die Bauarbeiten auf der A49-Baustelle bei Stadtallendorf ruhen.

Die Bauarbeiten für den Lückenschluss der Autobahn 49 in Mittelhessen sind im vollen Gange – zumindest größtenteils. Denn gut zwei Jahre nach Baubeginn schwelt der Konflikt um das Projekt weiter.

Am Mittwoch protestierten 33 Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace auf einem Teil der Baustelle bei Schwalmstadt (Schwalm-Eder) gegen den Bau und hielten damit die Arbeiten über Stunden auf. Sie wollten damit auf eine aus ihrer Sicht insgesamt "klimaschädliche Verkehrspolitik" auf Bundesebene hinweisen.

Riesiger Betonfertiger muss stehenbleiben

Nach Angaben der Organisation richtete sich der Protest insbesondere gegen den Ausbau von Autobahnen in Naturschutzgebieten. Die Umweltschützer forderten auf Bannern, den Bau einzustellen und stellten ein fünf Meter hohes gelbes "X" auf.

Zudem besetzten sie Baumaschinen, darunter auch einen riesigen Betonfertiger, der normalerweise im Dauerbetrieb läuft und die komplette Autobahntrasse in 40 Meter Breite betoniert.

Die Greenpeace-Aktivisten hielten die Bauarbeiten über Stunden auf

Weil das Gerät durch den Protest über Stunden still stand, musste es noch während der Besetzung aufwendig von Betonresten gereinigt werden, die sonst in der Maschine getrocknet wären. Zudem wird durch die Unterbrechung an dieser Stelle voraussichtlich eine Naht in der Straßendecke entstehen.

Giftstofffunde auf der Baustelle

Neben der von Anfang an geäußerten Kritik am Bauprojekt und seinen von Umweltschützern befürchteten Folgen für Natur und Klima insgesamt, geht es in der Diskussion um den A49-Ausbau derzeit außerdem darum, dass stellenweise Giftstoffe auf der Baustelle gefunden wurden. Anfang Mai hatte dies zum zweiten Mal zu einem Teilbaustopp geführt.

Konkret geht es um Brocken von Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), die Umweltschützer aus der Region in einem Damm aus Erde entlang der A49-Baustelle bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) entdeckt hatten. Bei PAK handelt es sich um Schadstoffe, die häufig in alten Straßendecken enthalten sind. Einige PAK sind in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich und werden als krebserregend eingestuft.

Die Autobahngegner befürchten eine Verunreinigung des Grundwassers sowie von Flüssen und Bächen. Sie geben zudem an, inzwischen noch weitere Funde gemacht zu haben. Bei einer Pressekonferenz vor einer Woche hatten sie gemeinsam mit Jan Schalauske, dem Fraktionsvorsitzenden der Linken im hessischen Landtag, erneut einen sofortigen und vollständigen Baustopp gefordert.

RP lehnt Komplettbaustopp ab

Das Regierungspräsidium (RP) Gießen als obere Genehmigungsbehörde erteilte dieser Forderung allerdings inzwischen eine Absage. Das RP hatte die Fundstellen nach eigenen Angaben überprüft und "vereinzelte" Funde bestätigt, seitdem finden weitere Untersuchungen statt.

Das RP sieht die Gewässerschutzvorgaben bisher als "grundsätzlich" eingehalten und verweist auf regelmäßige Kontrollen, etwa in Form von Baustellenbegehungen. Schädliche Auswirkungen auf das Grundwasser oder die Trinkwassergewinnung "konnten bislang jedenfalls nicht festgestellt werden", so die Behörde.

Vor rund einem Jahr hatte es nach Schadstofffunden bereits einen dreimonatigen Teilbaustopp gegeben

Der Anfang Mai an dem Damm verhängte Teil-Baustopp gelte weiter, und durch ihn werde sichergestellt, "dass keine Maßnahmen erfolgen, die die Feststellung des Sachverhalts behindern können (z. B. durch Überbauung oder weitere Aufschüttung von Erdmaterial)", so die Behörde.

A49 soll Kassel und Gießen direkter verbinden

Die A49 soll nach der Fertigstellung des Lückenschlusses Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden. Im Bau sind die Teilstrecken von Schwalmstadt über die Anschlussstelle Stadtallendorf-Nord bis zum künftigen Ohmtal-Dreieck. Im November 2024 soll die Strecke von Fritzlar bis zum Ohmtal-Dreieck durchgehend befahrbar sein.

Gegen die Rodungen für den Weiterbau der Autobahn im Dannenröder Forst und umliegenden Waldstücken hatte es im Spätherbst und Winter 2020/21 heftige Proteste von Umweltschützern gegeben.