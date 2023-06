Polizeieinsatz nach Schüssen in Bad König.

Prozess nach Schießerei wegen falsch geparktem Auto in Bad König

Ein eskalierter Streit um ein falsch geparktes Auto in Bad König ist nun Gegenstand eines Prozesses vor dem Darmstädter Landgericht. Zwei Männer waren dabei angeschossen worden, den Angeklagten wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Am Landgericht Darmstadt hat am Montag der Prozess gegen zwei Männer aus Südhessen wegen versuchten Totschlags begonnen. Sie sollen im Oktober vergangenen Jahres in Bad König (Odenwald) auf eine Gruppe von Männern geschossen haben. Grund für die Auseinandersetzung soll ein falsch geparktes Auto gewesen sein.

Laut Anklageschrift soll der 29 Jahre alte Angeklagte aus Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) sein Auto vor der Einfahrt eines der Opfer geparkt haben, was zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung geführt haben soll. Am nächsten Tag sei der Angeklagte deshalb noch einmal zu dem Grundstück gefahren. Als Verstärkung habe er einen weiteren Mann mitgebracht, einen ebenfalls angeklagten 30-Jährigen aus Michelstadt (Odenwald). Sie seien mit einer Pistole und Pfefferspray bewaffnet gewesen.

Zwei Männern in die Beine geschossen

Bei der Auseinandersetzung erlitten ein 24- und ein 46-Jähriger Schussverletzungen an den Beinen. Mindestens drei weitere Männer wurden durch Pfefferspray verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei der Fahndung nach den zunächst flüchtigen Tätern durchsuchte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) Wohnungen in Groß-Umstadt und Michelstadt. Erst später stellte sich der 29-jährige Tatverdächtige.

Der 30-jährige Mitangeklagte sagte vor Gericht aus, in den Asphalt geschossen zu haben, weil er von Männern, die offenbar auf dem Grundstück zu Besuch waren, angegriffen worden sei. Dass er zwei Menschen in die Beine traf, habe er nicht gewollt. Eines der Opfer sagte hingegen aus, die Schlägerei habe erst angefangen, als die Pistole gezogen worden sei. Der Prozess wird am 20. Juni fortgesetzt.

