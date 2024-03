An dieser Raststätte an der A5 hat am Montag der SEK-Einsatz stattgefunden.

RAF-Fahndung: SEK-Einsatz an A5-Raststätte in Südhessen

An einer Raststätte der A5 bei Alsbach-Hähnlein hat es einen SEK-Einsatz gegeben. Dieser hängt mit der Fahndung nach den RAF-Verdächtigen Garweg und Staub zusammen. Noch sind viele Fragen offen, Festnahmen gab es laut LKA nicht.

Mit diesem Foto fahndet das Landeskriminalamt Niedersachsen nach Burkhard Garweg.

Die Fahndung nach den beiden mutmaßlichen RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub ist nach Südhessen ausgeweitet worden. Am Montagnachmittag kontrollierten SEK-Kräfte an einer Raststätte bei Alsbach-Hähnlein (Darmstadt-Dieburg) an der A5 zwei Personen.

Die Kontrolle stehe im Zusammenhang mit der Fahndung nach Garweg und Staub, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Landeskriminalamts (LKA) dem hr. Zunächst hatte FFH darüber berichtet. Festnahmen oder Verhaftungen gab es allerdings nicht, wie die Agentur dpa berichtete.

Personalien wurden festgestellt

Bislang gibt es mehr Fragezeichen als Antworten zu dem Einsatz. Weitere Informationen sollte es im Laufe des Nachmittags geben. FFH berichtete, dass im Rahmen des Einsatzes ein Fahrzeug - ein sogenannter Camper - abgeschleppt worden sei.

Unterschlupf in Berlin aufgeflogen

Bei der Suche nach den beiden 55 und 69 Jahre alten Männern Garweg und Staub hatten Beamte in den vergangenen Tagen in Berlin zwei Wohnungen und einen Bauwagen durchsucht , dabei aber keine Verdächtigen angetroffen. Garweg soll laut den Ermittlern "mit hoher Wahrscheinlichkeit" in dem Bauwagen gelebt haben.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden äußerte am Montag die Hoffnung, insbesondere der flüchtige Garweg können sich den Behörden stellen. Dieser habe seine Wohn- und Zufluchtsorte aufgrund der Polizeimaßnahmen in Berlin verloren, außerdem suchten die Ermittler inzwischen mit aktuellen Fotos nach ihm. Garweg müsse "unter enormem Druck" stehen, sagte der Sprecher.

RAF-Verdächtige Klette festgenommen

Vor einer Woche hatten Beamte die unter anderem wegen versuchten Mordes gesuchte frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg gefasst. Die Polizei hatte seit mehr als 25 Jahren nach der 65-Jährigen sowie ihren mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg gesucht.

Alle drei zählten bis zur Auflösung der linksextremistischen Rote-Armee-Fraktion (RAF) im Jahr 1998 zur sogenannten dritten Generation. Nach ihnen wird seit 2016 wieder aktiv gefahndet, nachdem sie durch DNA-Spuren überraschend mit einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter im niedersächsischen Stuhr sowie weiteren Taten in Verbindung gebracht wurden. Die Ermittlungen werden in Niedersachsen geführt.