Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt hat am Dienstag in fünf Bundesländern Wohnobjekte durchsucht wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern.

In Hessen fand die Razzia den Angaben nach in Fulda und Kassel statt. Insgesamt wurden fünf Haftbefehle vollstreckt und viele illegal Eingewanderte angetroffen.