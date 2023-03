Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt hat der Osterreiseverkehr eingesetzt.

Der Betrieb laufe bislang stabil und geordnet, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Freitagmittag. Es komme zwar an einigen Stellen in den Terminals zu Wartezeiten, die aber im normalen Rahmen lägen. Der Flughafen erwartet wie auch in den kommenden beiden Tagen jeweils mehr als 180.00 Passagiere. Die Gäste werden dabei gebeten, sich zweieinhalb Stunden vor Abflug am Check-In einzufinden.