Der Samstag hatte temperaturtechnisch alle Rekorde gebrochen. Und der Sonntag brachte nur einigen Teilen des Landes eine leichte Abkühlung. Ab Montag aber sinken die Temperaturen deutlich.

Das bislang heißeste Wochenende des Jahres geht in Hessen allmählich zu Ende. Nach einem Samstag, der überall im Land die Temperaturen deutlich über die 30-Grad-Marke schnellen ließ, war das Land am Sonntag temperaturtechnisch gespalten.

Im Süden zeigten die Thermometer erneut an vielen Messstellen mehr als 35 Grad an. Am heißesten war es mit 36,3 Grad in Darmstadt. Nur unwesentlich kühler war es am Frankfurter Flughafen, wo 36,2 Grad gemessen wurden. Beide Stationen blieben damit unter dem Höchstwert 36,4 Grad, der am Samstag in Geisenheim (Rheingau-Taunus gemessen wurde.

Große Temperaturunterschiede

Wie vorausgesagt sanken jedoch in anderen Landesteilen die Temperaturen deutlich. So wurden in Fulda 33,5 Grad gemessen. In Nordhessen zeigten die Thermometer teilweise wieder Werte unter 30 Grad an. In Wesertal (Kassel) etwa 27,2 Grad.

Durch eine heranziehende Kaltfront wird das Wetter gegen Abend wechselhafter. Insbesondere zwischen Taunus, Upland und der Meißnerregion sind Hitzegewitter möglich, örtlich drohen Hagel und Sturmböen.

Am Mittwoch Hitzegewitter

Zum Wochenstart fallen dann überall im Land die Temperaturen deutlich. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 25 Grad. Gebietsweise soll es regnen, auch Gewitter sind möglich. Im Laufe des Tages soll es wieder freundlicher werden.

Der Dienstag gibt wieder mehr Sonnenstunden her, es wird abermals wärmer mit Temperaturen von bis zu 31 Grad. Am Mittwoch kommen voraussichtlich ein paar Hitzegewitter dazu.

