Rettungseinsatz wegen Kohlenmonoxid-Alarm in Wiesbadener Parkhaus

Ein Kohlenmonoxid-Alarm in einem Parkhaus in Wiesbaden hat am Donnerstag einen größeren Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst.

Veröffentlicht am 31.10.24 um 20:03 Uhr









Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren am späten Donnerstagnachmittag wegen eines Kohlenmonoxid-Alarms im Parkhaus am Martplatz in Wiesbaden alarmiert worden. Ein Rückstau von mehreren Autos sorgte für die erhöhten Werte, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei unterstützte die Feuerwehr beim Räumen des Parkhauses. Zwei Mitarbeiter des Parkhauses wurden ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Die Situation konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das unter anderem zu Kopfschmerzen, Übelkeit oder Ohnmacht führen kann. In hohen Konzentrationen kann Kohlenstoffmonoxid sogar zum Tod führen. Die Feuerwehr richtete einen Appell an Verkehrsteilnehmer, in Stausituationen den Motor abzustellen.