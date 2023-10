In Nordhessen gibt es am Samstag eine Katastrophenschutzübung, bei der das Szenario eines Asteroiden-Einschlags mit vielen Verletzten geübt werden soll.

In Kassel sammeln sich die Rettungsfahrzeuge und rücken von dort in den Landkreis aus. In Wolfhagen wird ein Behelfslazarett eingerichtet. Mehr als 100 Helfer und 30 Fahrzeuge nehmen an der Übung teil.

Die Einsatzfahreuge sind laut Mitteilung im Verband unterwegs. Die Fahrzeuge eines Verbandes sind mit blauen Flaggen und gegebenenfalls auch Blaulicht gekennzeichnet.