Auf der A66 nahe Fulda ist ein Lkw-Fahrer bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen. Auf der Autobahn war ein Rückstau wegen einer Schlepper-Fahrt von demonstrierenden Landwirten entstanden.

Auch am Donnerstag dauert die Sperrung der A66 zwischen de Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Neuhof-Süd (Fulda) in Fahrtrichtung Norden an. Gegen 13.30 Uhr am Mittwoch war dort ein Lkw auf das Ende eines Staus aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls seien insgesamt drei Lkw aufeinander geschoben worden.

Laut Polizei starb der 47 Jahre alte Fahrer des hintersten Lkw an seinen Verletzungen durch den Unfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei ein weiterer Mensch schwer verletzt worden.

Tausende Liter Heizöl auf der Fahrbahn

Weil der erste Lkw, der auf das Stauende aufgeschoben worden war, Heizöl geladen hatte, seien bei dem Unfall mehrere tausend Liter des Öls ausgetreten. Dieses habe sich mit Wasser vermischt und sei bei der Kälte teilweise auf der Fahrbahn gefroren, wie ein Sprecher der Polizei in Fulda am Donnerstagmorgen sagte.

Inzwischen habe die Autobahnmeisterei die Reinigung der Fahrbahn übernommen. Diese müsse aber abwarten, bis es hell ist, um sich einen Überblick zu verschaffen. Dann werde die Fahrbahn mit einem Spezialreinigungsfahrzeug vom Öl befreit.

Die Sperrung wird laut Polizei bis zum Vormittag andauern, eine Umleitung ist eingerichtet. Es wird gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Rückstau nach Bauernprotesten

Auf Nachfrage bestätigte ein Polizeisprecher, dass der Rückstau auf der A66 durch die Bauernproteste entstanden ist. Die A66 war zuvor für eine angemeldete Schlepper-Fahrt von Traktoren voll gesperrt worden.

Warum der Lkw-Fahrer auf das Ende des Staus auffuhr, sei noch unklar. Ein Gutachter soll ermitteln, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.