Angreifer und Opfer wurden an der S-Bahn-Station Gateway Gardens verletzt. Bild © Christian Wolf

Fahrgäste in S-Bahn angegriffen - Messerstecher von Polizei angeschossen

An der Frankfurter S-Bahn-Station Gateway Gardens nahe dem Flughafen hat die Polizei auf einen mutmaßlichen Messerstecher geschossen. Er soll Fahrgäste angegriffen haben.

Die Frankfurter Polizei hat nach eigenen Angaben am Mittwochabend auf einen mutmaßlichen Messerstecher in der S-Bahn-Station Gateway Gardens in der Nähe des Frankfurter Flughafens geschossen.

Polizei schießt mindestens ein Mal

Der Mann hatte laut eines Polizeisprechers zuvor in einer S-Bahn zwei Fahrgäste mit einem Messer attackiert und leicht verletzt. Die Beamten hätten mindestens einen Schuss abgegeben. Der mutmaßliche Angreifer sei dabei ebenfalls nur leicht verletzt worden.

Alle drei Personen kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Sie sollten im Anschluss vernommen werden. Die Hintergründe der Messerattacke blieben zunächst unklar.

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz an der S-Bahn-Station Gateway Gardens in Frankfurt. Bild © Christian Wolf

Ausfälle und Verspätungen im S-Bahn-Verkehr

Der Bahnhof Gateway Gardens wird von den S-Bahn-Linien S8 und S9 angefahren. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) berichtete von Teilausfällen und Verspätungen auf der Strecke. Die S8 fuhr über den Flughafen-Fernbahnhof. Die Linie S9 wurde umgeleitet bis Raunheim.

