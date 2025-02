Schlachthof in Brensbach darf verkauft werden

Der Schlachthof in Brensbach (Odenwald) darf verkauft werden.

Das wurde am Montagabend in Kreistagssitzungen im Odenwald und Darmstadt-Dieburg entschieden. Die Kreise besitzen je rund 38 Prozent des Schlachthofs. Beschlossen wurde, dass der 2023 pleite gegangene Schlachthof für 76 symbolische Euro an einen Investor aus Aschaffenburg verkauft wird.

Seit anderthalb Jahren rangen die Kreise um eine Lösung, da eine regionale Schlachtstätte in Südhessen dringend gebraucht wird. Momentan müssen die Tiere noch weite Strecken in andere Bundesländer gefahren werden. Der Aschaffenburger Investor will den Schlachthof für mehrere Millionen Euro sanieren und anschließend wieder in Betrieb nehmen.