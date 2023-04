Schnee am Donnerstagmorgen auf dem Feldberg im Taunus.

Für ein kleines Intermezzo ist der Winter nach Hessen zurückgekehrt. In den Mittelgebirgen schneite es. Doch der Frühling drängt zurück: Der Samstag wird vermutlich der bisher wärmste Tag in diesem Jahr.

Es ist ein seltener Anblick Mitte April: Eine leichte Schneedecke überzieht das Plateau des Feldbergs im Taunus. Leicht angezuckert wurden bei Frühtemperaturen um den Gefrierpunkt am Donnerstagmorgen auch die Gipfellagen von Vogelsberg, Rhön, Upland und Meißner.

Der Anblick währte allerdings nicht lange: Schon im Laufe des Vormittags stieg die Schneefallgrenze allmählich wieder bis über die hessischen Gipfellagen an. Die Temperaturen stiegen wieder ins Plus.

Kalte Luftmasse in mehreren Kilometern Höhe

hr-Meteorologe Tim Staeger sprach von einem kurzen Intermezzo, verursacht durch Höhenkaltluft. Bei dem sogenannten Kaltlufttropfen handelt es sich um eine kalte Luftmasse in mehreren Kilometern Höhe. "Schnee Mitte April ist schon bemerkenswert, aber nicht total ungewöhnlich", sagte der hr-Meteorologe.

Der Donnerstag verläuft demnach bis zum Abend wechselhaft und ist mit Höchstwerten von nur 7 bis 13 Grad - auf den Bergen 4 bis 8 Grad - der kühlste Tag der Woche.

In der Nacht zum Freitag gibt es zunächst oft starke Bewölkung und vor allem in einem Streifen vom Südosten bis in den Westen fällt teilweise kräftiger Regen. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 3 Grad.

Samstag sonnig und bis 22 Grad

Während es am Freitag teils stark bewölkt wird bei Höchstwerten von schon 14 bis 19 Grad, zeigt sich der Samstag erst richtig sonnig. Bis zu 22 Grad für Südhessen und das Rhein-Main-Gebiet sind vorhergesagt. Es dürfte der bisher wärmste Tag dieses Frühlings werden.

Schon im Laufe des Samstags wird es aber zusehends wolkiger und es kommen Schauer sowie einzelne Gewitter auf. Und auch am Sonntag gibt es mehr Wolken als Sonne und Schauer, örtlich sind kräftige Güsse mit Blitz und Donner sowie auffrischendem Wind möglich.

Bei typischem Aprilwetter bleibt es auch. "Nach der kurzen frühlingshaften Phase geht es nächste Woche wieder kühl weiter", sagt hr-Meteorologe Staeger.

