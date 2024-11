Bei Verkehrskontrollen von Schul- und Linienbussen im Schwalm-Eder-Kreis hat die Polizei kleinere und größere Mängel festgestellt.

Veröffentlicht am 22.11.24 um 11:35 Uhr

In allen Fällen wurden Mängelkarten ausgestellt, sodass die Betreiber der Fahrzeuge die Mängel umgehend abstellen und dies auch entsprechend nachweisen müssen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Kontrollen fanden am Mittwoch statt.