Schule in Darmstadt nach Drohung geräumt

Kurzmeldung

Nach Drohungen sind eine Schule und eine angrenzende Kita in der Bessunger Straße in Darmstadt am Freitagmorgen vorsorglich geräumt worden.

Laut Polizei hatten die Schulleitung und das erste Revier einen Anruf erhalten, dass eine Bombe hochgehe. Über eine Notruf-App ging zeitgleich ein, dass in der Turnhalle Gasgeruch wahrnehmbar sei.Darüber wurde auch ein Amoklauf angekündigt. Die Beamten stellten keine Gefahr fest.