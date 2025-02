Schwarzfahrer nutzen Pfefferspray - Vorfälle in Frankfurt und Taunusstein

In einem Zug und in einem Bus haben Schwarzfahrer die Ticketkontrolleure mit Pfefferspray attackiert.

Veröffentlicht am 28.02.25 um 19:01 Uhr

Der eine Fall ereignete sich in einem Regionalzug von Frankfurt nach Mannheim, hier konnte ein Verdächtiger gefasst werden. Der andere Fall passierte in einem Bus in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis), die Tatverdächtigen flüchteten.