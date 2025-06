Sechster Todestag von Walter Lübcke - Gedenkfeier in Kassel

Am Montag vor sechs Jahren wurde Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst getötet.

Die Schüsse fielen in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse von Lübckes Wohnhaus in Wolfhagen (Kassel). Der Täter verbüßt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Seine Tat gilt als der erste politisch motivierte Mord an einem bundesdeutschen Politiker durch einen Neonazi in der Bundesrepublik. Zur Erinnerung an Walter Lübcke findet am Montag in der Kasseler Martinskirche um 15 Uhr eine Gedenkfeier statt.