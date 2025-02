Friedrich Merz' Aussagen zum Mord an Kassels ehemaligem Regierungspräsidenten Walter Lübcke sorgt für Kritik. Lübckes Familie zeigte sich jetzt "sehr befremdet" über die Äußerungen des CDU-Chefs und mutmaßlich künftigen Kanzlers.

"Ich frage mal die Ganzen, die da draußen herumlaufen, Antifa und gegen Rechts: Wo waren die denn, als Walter Lübcke in Kassel ermordet worden ist von einem Rechtsradikalen?" Das fragte Friedrich Merz (CDU) in München am vergangenen Wochenende, als Demonstranten vor der Tür beim Wahlkampfabschluss der CDU und CSU standen.

Eine Aussage, die sie so nicht stehen lassen wolle, meldete sich nun die Witwe des getöteten CDU-Politikers, Irmgard Braun-Lübcke, zu Wort. Entgegen der Darstellung von Merz habe es nach der Ermordung ihres Mannes "ein starkes gesellschaftlich breites Bekenntnis zu unserer Demokratie und ihren Werten" gegeben, teilte die Familie am Donnerstag dem hr mit (Statement im Wortlaut). Zunächst hatte die HNA darüber berichtet.

Tausende Menschen nach Mord auf der Straße

Nach dem Mord an Lübcke im Juni 2019 waren tausende Bürgerinnen und Bürger in dessen Heimatort Wolfhagen, Kassel und in vielen weiteren Orten in Deutschland auf die Straße gegangen. Sie hätten sich damit "klar gegen Gewalt, Hass und Hetze sowie eindeutig für Demokratie, Freiheit und Menschlichkeit positioniert", so Braun-Lübcke.

Das habe der Familie sehr viel Kraft gegeben und gezeigt: "Wir sind nicht allein, du bist nicht allein, wir treten gemeinsam ein für den Bestand unserer Demokratie."

Das Konterfei von Walter Lübcke bei einem Trauergottesdienst

Demokratie-Initiative: "Wo war Friedrich Merz?"

Bereits am Dienstag hatte die Kasseler Demokratie-Initiative "Offen für Vielfalt" Merz’ Äußerungen als "unangemessen und unangebracht" bezeichnet. Sie seien wenig wertschätzend für diejenigen, die sich seit Jahren "für das Gedenken an den CDU-Politiker Walter Lübcke und gegen Rechtsextremismus engagieren", heißt es weiter.

Dazu stellte die Initiative die Frage: "Wo war Friedrich Merz?" Man habe ihn in all den Jahren weder auf den Demos anlässlich der Ermordung Lübckes noch bei einer der Mahnwachen rund um den Gerichtsprozess in Frankfurt oder auf einer der jährlich stattfindenden Gedenkfeiern in Kassel gesehen.

2024 hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) bei der Gedenkfeier zum fünften Todestag von Lübcke gesprochen und zu mehr Geschlossenheit im Kampf gegen rechten Terror aufgerufen.

Walter Lübcke-Schule stützt Haltung der Familie

Die Schulgemeinde der Walter-Lübcke-Schule in Lübckes Heimatstadt Wolfhagen zeigte sich von den Aussagen des Kanzlerkandidaten sehr befremdet. Die Schulleitung betonte ausdrücklich, man stütze die Haltung der Familie Lübcke.

Die Schule habe sich bewusst nach dem ermordeten Regierungspräsidenten benannt, "um die freiheitlich-demokratischen Grundüberzeugungen des Politikers und vor allem des Menschen Walter Lübcke an künftige Generationen weiterzutragen".

Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) postete am Donnerstag ein Foto auf Instagram, das ihn mit einer Walter Lübcke-Tasse zeigt. In der Beschreibung lud er Merz auf einen Kaffee in Kassel ein, "um über demokratische Werte zu sprechen".

Vielmehr gab es damals, entgegen seiner Darstellung, nach der Ermordung meines Mannes ein starkes gesellschaftlich breites Bekenntnis zu unserer Demokratie und ihren Werten. Tausende Bürgerinnen und Bürger - ob linke, liberale oder konservative Demokratinnen und Demokraten – sind in Wolfhagen, Kassel und in sehr vielen weiteren Orten in Deutschland auf die Straße gegangen. Gemeinsam haben sie sich klar gegen Gewalt, Hass und Hetze sowie eindeutig für Demokratie, Freiheit und Menschlichkeit positioniert. Dies gab uns als Familie sehr viel Kraft und zeigte, wir sind nicht allein, du bist nicht allein, wir treten gemeinsam ein für den Bestand unserer Demokratie.



Heute, in dieser schwierigen Zeit, in der so Vieles, was bisher selbstverständlich war, ins Wanken gerät bzw. keine Gültigkeit mehr hat, sind wir alle mehr denn je gefordert, insbesondere die Politik, die Menschen zusammenzuführen und gemeinsam für Werte einzutreten, wie es mein Mann getan hat. Zitat von Irmgard Braun-Lübcke Zitat Ende Dossier Mordfall Walter Lübcke Alles zum Thema