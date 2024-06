Es ist ein bitterer Jahrestag. Der 5. Todestag des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Ermordet wurde er von einem Rechtsextremen, weil er mit der Haltung zu Lübckes Flüchtlingspolitik nicht einverstanden war. Heute wurde in der Martinskirche in Kassel an Walter Lübcke erinnert. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gekommen, der Lübcke als Kämpfer für die Grundwerte der Bundesrepublik gewürdigt hat.