Polizisten des SEK stehen auf einer Drehleiter am Dach der Dondorf-Druckerei. Bild © picture-alliance/dpa

Noch immer läuft der Polizeieinsatz an der besetzten ehemaligen Dondorf-Druckerei in Frankfurt. Mit einer Feuerwehr-Drehleiter wurden zwei Aktivisten vom Dach geholt. Am Abend sollen Gespräche weitergehen.

Der Frankfurter Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD) hat die Besetzer der ehemaligen Dondorf-Druckerei für Freitagabend zu einem Gespräch mit dem Land Hessen, der Stadt und der Frankfurter Goethe-Universität eingeladen.

Seit dem vergangenen Wochenende haben Aktivisten des Kollektivs "Die Druckerei" das historische Gebäude in Frankfurt-Bockenheim besetzt. Bis zuletzt harrten noch elf Aktivisten auf dem Dach des Gebäudes aus.

Polizei holte Aktivisten mit Drehleiter vom Dach

Die Polizei teilte am späten Nachmittag auf X (früher Twitter) mit, dass zwei Besetzerinnen und Besetzer mit Hilfe einer Feuerwehr-Drehleiter vom Dach geholt wurden. Mit dem Einbruch der Dunkelheit habe man den Einsatz eingestellt. Die verbleibenden neun Personen könnten das Dach freiwillig über den Not- und Rettungsweg verlassen, hieß es.

Mahnwache vor dem Gebäude

Über Twitter schrieb das Kollektiv "Die Druckerei", die Besetzerinnen und Besetzer würden auf dem Dach kein Essen und Trinken bekommen. "Das ist inakzeptabel und unmenschlich", hieß es. Vor Ort versammelten sich am Freitagnachmittag erneut Unterstützerinnen und Unterstützer der Besetzer zu einer Mahnwache.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde währenddessen gegen die Sprecherin des Kollektivs nach der Beleidigung eines Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Donnerstag hatte die Polizei die Räumung des Gebäudes zunächst aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Die Innenräume waren vollständig geräumt worden.

Verhandlungen mit Goethe-Uni, Stadt und Land

Die Goethe-Universität hatte das Gebäude zuletzt genutzt und hat das Hausrecht – Eigentümerin ist jedoch das Land Hessen. Bislang verhandelte die Goethe-Uni mit den Besetzern.

In dem Gespräch mit der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen am Freitagabend soll die Moderationsrolle nicht mehr die Uni, sondern Planungsdezernent Gwechenberger übernehmen.

Die Goethe-Uni hatte die Verhandlungen zuvor für gescheitert erklärt. "Es scheint uns trotz guter Gespräche nicht gelungen zu sein, gemeinsam den Weg der Deeskalation und der Wiedereröffnung des Diskursraums zu beschreiten", hatte Universitätspräsident Enrico Schleiff am Mittwoch gesagt.

Die Aktivisten warfen der Uni vor, nicht auf ihre Forderungen eingegangen zu sein. "Die Uni hat sich nicht bewegt", sagte eine Sprecherin des Besetzer-Kollektivs.

Räumung der Innenräume am Donnerstag

Die Polizei hatte am Donnerstagmorgen damit begonnen, das Gebäude zu räumen. Nach Schätzung des Kollektivs hatten sich zu dem Zeitpunkt rund 60 bis 70 Aktivisten auf dem Gelände versammelt.

Laut Polizei versuchten zu Beginn des Einsatzes rund 30 Menschen, die Polizei am Betreten des Objekts zu hindern. Nach einem Angriff auf einen Beamten seien zwei Personen festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Beim Versuch von weiteren Aktivisten, einen der Festgenommenen zu befreien, habe man Pfefferspray gegen eine Person eingesetzt.

Zudem sei es in der Druckerei beim Eintreffen der Polizisten zu massivem Einsatz von Pyrotechnik an den Fenstern gekommen. In dem Gebäude seien Barrikaden errichtet gewesen, Beamte seien mit Kot und Urin beworfen worden. Es sei niemand getroffen worden.

Neben Kräften von Polizei und Feuerwehr war auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Im Laufe des Vormittags brachte die Polizei mehrere Aktivisten aus dem Gebäude heraus. Von 14 Besetzerinnen und Besetzern habe man die Identität festgestellt und sie danach wieder entlassen.

Protest gegen Abrisspläne Demonstranten besetzen erneut ehemalige Dondorf-Druckerei in Frankfurt Aktivisten haben zum zweiten Mal in diesem Jahr das Gebäude der ehemaligen Dondorf-Druckerei in Frankfurt besetzt. Die Polizei geht von etwa 100 Besetzern aus. Es gibt Gespräche über eine mögliche Räumung. Zum Artikel

Die Aktivisten hatten die Druckerei vergangene Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr besetzt. Man wolle damit gegen den geplanten Abriss des historischen Gebäudes sowie gegen die "Gentrifizierungspolitik" in der gesamten Stadt protestieren, hieß es. Die Besetzerinnen und Besetzer wollen in dem Gebäude ein "selbstverwaltetes Kulturzentrum" einrichten. Außerdem kritisieren sie die ökologischen Kosten für Abriss und Neubau und betonen die historischen Bedeutung der Druckerei, die einer jüdischen Familie gehörte.

Verletzte bei Räumung im Sommer

Das 150 Jahre alte Backsteingebäude soll einem Neubau für das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik weichen. Im Juli hatte die Polizei das damals besetzte Gebäude geräumt und eine Demonstration gegen die Räumung aufgelöst.

Dabei gab es zahlreiche Verletzte. Die Demonstranten warfen der Polizei unnötige Eskalation vor. Die Polizei teilte damals mit, Demonstranten hätten versucht, Beamte abzudrängen. Man habe dies mit Gegenwehr verhindert.

Frankfurter Grüne und Linke für neue Verhandlungen

Die Landtagsfraktion der Linken kritisierte auch den aktuellen Polizeieinsatz als "besonders unnötig" und forderte alle beteiligten Akteure dazu auf, "rasch an den Verhandlungstisch" zurückzukehren.

Auch der Kreisvorstand der Grünen in Frankfurt sprach sich für erneute Verhandlungen aus und positionierte sich für den Erhalt der Druckerei sowie für die "Zwischennutzung des Gebäudes für nichtkommerzielle Zwecke", so eine Mitteilung von Mittwoch.