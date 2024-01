Skisaison in Hessen geht weiter

In Hessens Wintersportgebieten laufen die Schneekanonen auf Hochtouren.

Bei besten Bedingungen sollen die Lifte in Willingen (Waldeck- Frankenberg) und auf der Wasserkuppe (Fulda) zum Ende der hessischen Winterferien voraussichtlich ab Freitag wieder in Betrieb gehen, wie die Skigebiete am Dienstag mitteilten.