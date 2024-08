Spaziergänger entdeckt Gewehrgranate - Entschärfung

Ein Spaziergänger hat am Sonntag am Ufer der Dill bei Herborn (Lahn-Dill) eine verrostete Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Granate wurde am Nachmittag entschärft.

Der Bereich am Flussufer wurde mit einem Radius von 100 Metern abgesperrt, am Nachmittag erfolgte dann die kontrollierte Sprengung. Laut Polizei wurde dafür zwischenzeitlich die B277 und der parallel laufende Schienenverkehr gesperrt. Gegen 16 Uhr war der Einsatz vorbei und der Verkehr konnte wieder fließen.