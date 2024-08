Sportboot verliert Öl an Rüdesheimer Liegeplatz

Aus einer Motoryacht in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) ist Öl ausgelaufen und hat eine Wasserfläche von 100 mal 50 Metern verunreinigt. Eine größere Verschmutzung konnte die Feuerwehr verhindern.

Wie die Polizei mitteilte, stammte das Öl aus einer dreimotorigen Yacht, die an ihrem Liegeplatz festgemacht war. Das Schiff soll am Freitagvormittag zur Werft nach Bingen geschleppt werden. Von einer nachhaltigen Schädigung des Gewässers im Rüdesheimer Hafen und im Bereich des Rheins um Rüdesheim sei nicht auszugehen, so die Polizei am Donnerstag.