Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zum Ostermontag im Frankfurter Stadtteil Griesheim Steine auf Fahrzeuge geworfen.

Verletzt wurde dabei niemand, aber ein Bus und ein Auto beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer war gegen 0.45 Uhr mit einem unbesetzten Linienbus auf dem Weg zum Depot in der Stadt, als in Höhe eines Übergangs zur Bundesstraße 40 mehrere Jugendliche sein Fahrzeug mit Steinen bewarfen. Die Frontscheibe und eines der hinteren Fenster wurden beschädigt, der 45 Jahre alte Fahrer konnte seine Fahrt ins Depot aber fortsetzen.

Die alarmierten Polizeibeamten wurden am Tatort auf einen 54-Jährigen und seine 51 Jahre alte Begleitung aufmerksam, die in einem Auto an derselben Stelle mit Steinen beworfen worden waren. Die beiden Insassen blieben auch unverletzt, ihr Wagen wurde an einem Kotflügel beschädigt. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.