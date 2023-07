Steuerstraftaten - Pandora-Papers in Hessen in Auswertung

Die Auswertung der sogenannten "Pandora Papers" hat begonnen.

Erste Daten seien an die Ermittlungsbehörden abgegeben worden, teilte Finanzminister Boddenberg (CDU) am Montag mit. Hessen hatte den Ankauf des Datensatzes für einen sechsstelligen Betrag im Juni abgeschlossen. Die "Pandora Papers" waren 2021 bekanntgeworden. In den Dokumenten sollen Daten zu Hunderten Prominenten wie unter anderem Politikern und Geschäftsleuten aus aller Welt sein, die jahrelang Finanzdienstleister genutzt haben sollen, um ihre Vermögen zu verstecken.