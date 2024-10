Stromausfall in Darmstadt-Arheilgen

In etwa 150 bis 180 Haushalten in Darmstadt-Arheilgen ist am Samstagvormittag der Strom ausgefallen.

Veröffentlicht am 19.10.24 um 17:25 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut Netzbetreiber Entega war die Ursache ein beschädigtes Mittelspannungskabel. Die Störung habe rund zwei Stunden gedauert und bis zum Mittag behoben werden können. Größere Auswirkungen etwa auf den Straßenverkehr gab es laut Polizei nicht.