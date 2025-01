Am Montagabend ist in weiten Teilen Hochheims (Main-Taunus) für rund eine Stunde der Strom ausgefallen.

Veröffentlicht am 28.01.25 um 11:01 Uhr

Nach Polizeiangaben waren auch Flörsheim-Wicker, Wiesbaden-Delkenheim und Teile Rüsselsheims betroffen. Grund war ein defektes Kabel an einer Freileitung, so Netzbetreiber Syna am Dienstag. Betroffen waren mehr als 20.000 Menschen.