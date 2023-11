Kasseler Weihnachtsbaum ist in diesem Jahr eine Frau

Auf dem Königsplatz in Kassel ist der Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Nun muss die Edeltanne namens "Lotte" nur noch geschmückt werden. Namenspatin ist die Schwester der Brüder Grimm.

Der 14 Meter hohe und fünf Meter breite Baum, der am Samstagabend auf dem Kasseler Königsplatz aufgestellt worden ist, wird "Lotte" heißen - nach Charlotte Grimm, der Schwester der Brüder Grimm, die mit ihrer Familie lange in Kassel lebte. Somit ist die grüne Edeltanne in der City eine Frau.

Erst zum zweiten Mal bekommt der Kasseler Weihnachtsbaum einen Namen. Im Vorjahr schmückte "Hans" den Königsplatz.

Baumspende aus Wolfhagen

Ein Schwertransporter hatte den Baum zuvor aus Wolfhagen (Kassel) in die Innenstadt gebracht. Gut 35 Jahre stand er dort im Garten einer Familie, wie ein Sprecher von Kassel Marketing sagte. Dort war er jetzt viel zu groß geworden.

Mit einem Kran wurde "Lotte" auf dem Königsplatz aufgerichtet - das alles bei Regen und mit Verzögerung, da der Feuerwehrkran zuvor noch bei einem Einsatz gebraucht wurde. Jetzt muss sie nur noch geschmückt werden, auch die Lichter fehlen noch. Ab dem 27. November soll "Lotte" weihnachtliche Stimmung verbreiten, dann startet der Märchenweihnachtsmarkt.

"Sonny" in Frankfurt

In Frankfurt war der Weihnachtsbaum bereits am Mittwoch aufgestellt worden. Dieses Mal hatten die Mitglieder von Eintracht Frankfurt über den Namen abstimmen dürfen. Sie hatten sich für "Sonny" entschieden.

Sonny war der Spitzname von Helmut Sonneberg, Holocaust-Überlebender und langjähriger Fan der Eintracht, der im Februar im Alter von 91 Jahren gestorben war.