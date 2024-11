Thema Wiederbelebung an mehr hessischen Schulen

An Hessens Schulen wird der Wiederbelebungsunterricht ausgeweitet.

Nach erfolgreicher Pilotphase 2023/2024 mit den ersten 30 Schulen bieten in diesem Schuljahr weitere 180 Schulen solche Kurse an, wie das Kultusministerium mitteilte. In den nächsten drei Jahren sollen dann alle weiterführenden Schulen in Hessen für die siebte Jahrgangsstufe Wiederbelebungsunterricht verpflichtend einführen. Das Projekt wird von der Björn Steiger- Stiftung und von der Deutschen Herzstiftung unterstützt.