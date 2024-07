Elektriker stirbt bei Arbeiten in Melsungen

Tödlicher Arbeitsunfall auf dem Werksgelände des Melsunger Medizintechnikherstellers B.Braun: Ein Elektriker erlitt einen Stromschlag und starb. Ein zweiter Unfall ging eher glimpflich aus.

Der Unfall in Melsungen (Schwalm-Eder) ereignete sich am Montag. Wie die Polizei am Dienstag bestätigte, war ein 21 Jahre alter Elektriker einer Fremdfirma auf dem Werksgelände des Medizintechnikhersteller B.Braun im Einsatz.

"Dabei erlitt er aus noch ungeklärten Gründen einen Stromschlag", sagte ein Sprecher des nordhessischen Unternehmens am Dienstag.

Elektroarbeiten im Rahmen einer Werkserweiterung

Es gibt noch keine Erkenntnisse, wie es zum dem Vorfall in der Mittagszeit kommen konnte. Der 21-Jährige starb trotz eingeleiteter Reanimierungsversuche an der Unfallstelle. Das Amt für Arbeitsschutz und die Polizei ermitteln.

Nach Angaben von B.Braun war der Elektriker im Rahmen einer Werkserweiterung in den Pfieffewiesen im Einsatz. "Wir sind zutiefst bestürzt und unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Kollegen des Verstorbenen", sagte ein Sprecher.

Weiterer Unfall bei Verladearbeiten

Kurz davor hatte sich bei B.Braun ein weiterer Arbeitsunfall ereignet. Dabei wurde ein 62-Jähriger bei Verladearbeiten in der Logistik verletzt.

Aus noch unklarer Ursache hatte sich ein Sicherungsbalken eines Lastwagens aus der Verankerung gelöst und den Mann getroffen. Der 62-Jährige wurde mit Rückenverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.