Tödlicher Unfall in Groß-Umstadt

Ein Gabelstapler hat in Groß-Umstadt einen sieben Jahre alten Radfahrer überfahren. Der Junge starb an seinen schweren Verletzungen.

Veröffentlicht am 20.03.25 um 18:03 Uhr

Der Siebenjährige war am Donnerstagmittag auf seinem Fahrrad in einem Gewerbegebiet in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Von rückwärtsfahrendem Gabelstapler erfasst

Nach ersten Erkenntnissen sei er von einem rückwärtsfahrenden Gabelstapler erfasst worden. "Das Kind verletzte sich hierbei so schwer, dass es noch an der Unfallstelle verstarb."

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt haben die Ermittlungen aufgenommen.