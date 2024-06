Brand in einem Seniorenheim in Bad Sooden-Allendorf.

Brand in einem Seniorenheim in Bad Sooden-Allendorf. Bild © Osthessen-News

Tote Person nach Brand in Seniorenheim in Bad Sooden-Allendorf

Bei einem Feuer in einem Altenheim im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf ist eine Person gestorben. Das Gebäude musste evakuiert werden, es gab weitere Verletzte.

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner) ist am Montagabend ein Mensch ums Leben gekommen.

Laut Polizei mussten zudem sieben weitere Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude und brachten mehr als 70 Bewohner und Bewohnerinnen in Sicherheit. Sie kamen in einem Nebengebäude unter, einige auch bei Verwandten.

Brand-Ursache ist noch unklar

Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an, Ursache und Schadenshöhe sind derzeit unklar. Die Feuerwehr geht ersten Erkenntnissen zufolge aber davon aus, dass das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss ausbrach.