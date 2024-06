Brand in einem Seniorenheim in Bad Sooden-Allendorf.

Brand in einem Seniorenheim in Bad Sooden-Allendorf. Bild © Osthessen-News

Frau stirbt bei Brand in nordhessischem Seniorenheim

Bei einem Feuer in einem Altenheim im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf ist eine Person gestorben. Das Gebäude musste evakuiert werden, es gab weitere Verletzte.

Laut Feuerwehr mussten zudem acht weitere Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude und brachten mehr als 70 Bewohner und Bewohnerinnen in Sicherheit. Sie kamen in einem Nebengebäude unter, einige auch bei Verwandten.

Wie Kreisbrandinspektor Christian Sasse am Abend sagte, war das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen. Da sich der Rauch schnell verteilte, waren zwei Flure und die dazu gehörigen Zimmer komplett verqualmt. Dort mussten insgesamt 27 Personen gerettet werden.

Brand-Ursache ist noch unklar

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an, Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Insgesamt waren 170 Einsatzkräfte vor Ort.